Коронавирус в Израиле: Около 10000 зараженных, более 70 в тяжелом состоянии

Утром в четверг, 22 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 856261 зараженных (+1280 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 22 и 21 июля; в отчете минздрава при этом указано, что со вчерашнего дня выявлено 1336 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 9673 (+680) человек.

6455 (+3) заболевших COVID-19 умерли.

840133 (+597) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 85389 тестов. В 1,74% случаев выявлялся коронавирус.

145 заболевших в больницах, 35 в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 72 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 19 из них в критическом состоянии, 15 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,41.

Ни один город (с населением более 30 тысяч человек) не имеет статус "красного". "Оранжевые" города: Пардес Хана, Нес Циона, Ашдод, Явне, Нетания, Хадера, Модиин, Реховот. "Желтые" города: Кирьят-Ата, Эйлат, Холон, Рош а-Айн, Петах-Тиква, Кирьят-Бялик, Рамат-Ган, Раанана, Нагария, Тель-Авив-Яффо, Ор Йегуда, Бат-Ям, Рамат а-Шарон, Герцлия, Беэр-Шева, Ашкелон, Рамле, Лод, Кирьят-Ям, Акко, Тверия, Гиватаим, Кирьят-Малахи, Ришон ле-Цион, Бней-Брак, Афула, Нетивот, Од а-Шарон, Хайфа, Кирьят-Моцкин. Прочие города имеют статус "зеленых".

Отметим, что хотя число зараженных быстро растет и можно говорить о четвертой "волне" эпидемии, число тяжелобольных растет медленно (ожидается, что к августу оно достигнет 100). По всей видимости, это связано с тем, что большинство зараженных взрослых было вакцинировано, а дети легче переносят болезнь.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 45% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. 33% зараженных – в возрастной категории 20-49 лет. 16% – в возрастной категории 50-69 лет. И менее 7% – старше 70 лет. Среди заразившихся детей и подростков лишь несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии. Абсолютное большинство зараженных в категории 0-19 лет либо не замечают симптомов заражения, либо переносят болезнь легко.