Кабинет по борьбе с коронавирусом Израиля обсудит введение "зеленого стандарта"

Днем в четверг, 22 июля, после недельного перерыва началось заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе заседание министры обсудят введение "зеленого стандарта" для мероприятий в закрытых помещениях, где число посетителей превышает сто человек.

Также будет обсуждаться следующий учебный год и возможная учеба в "капсулах" и расширение списка стран, по возвращении из которых требуется карантин даже для привитых и переболевших.

Ранее сообщалось, что министры рассмотрят предложение минздрава о карантине для прилетающих из любой страны, однако это предложение сошло с повестки дня.