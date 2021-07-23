Минздрав Израиля: от заражения "дельтой" вакцина Pfizer защищает на 39%, от тяжелой формы болезни - на 91%

Министерство здравоохранения Израиля опубликовало данные исследования, отвечающего на вопрос, насколько эффективна прививка от нового штамма коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно опубликованным данным, эффективность вакцины Pfizer при защите от заражения штаммом "дельта" составляет только 39%. Но прививка по-прежнему достаточно надежно защищает от тяжелой формы болезни в случае заражения (эффективность 91%).

В министерстве здравоохранения отмечают, что эти выводы были сделаны на сравнительно небольшой выборке больных в тяжелом состоянии. Специалисты продолжают наблюдение.

Отметим, что два дня назад институт "Гертнера" представил специалистам отдела по борьбе с эпидемиями минздрава данные, которые также свидетельствуют о снижении эффективности вакцины с течением времени. По данным института "Гертнера", среди больных в тяжелом состоянии в четыре раза больше людей, прошедших вакцинацию в январе, чем тех, кто сделал прививку в мае. Это свидетельствует о постепенном снижении эффективности защиты от тяжелого протекания болезни.

По оценкам специалистов, эффективность защиты от тяжелой формы болезни для лиц младше 65 лет составляет около 70%. Для людей старше 65 лет эффективность прививки снизилась до 50%.