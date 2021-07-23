Расширен список стран, запрещенных для посещения израильтянами из-за коронавируса

Израиль 23 июля 2021 15:02 (UTC+04:00)
Расширен список стран, запрещенных для посещения израильтянами из-за коронавируса

С пятницы, 23 июля, расширен список "красных" и "оранжевых" стран, посещение которых из-за эпидемии коронавируса запрещено или ограничено для израильских граждан, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

С сегодняшнего дня имеют статус "красных" и запрещены к посещению для израильтян: Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан, Испания и Киргизия. Вечером 22 июля было принято решение о добавлении в "красный" список Великобритании, Грузии, Кипра и Турции (решение вступит в силу в пятницу, 30 июля).

Для поездки в эти страны израильтянам необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям. После возвращения из этих стран вакцинированные должны сдать тест на коронавирус, и смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата. Невакцинированные должны сдать тест на коронавирус по возвращении и находиться в карантине в течение 7 дней. Они смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата теста, сделанного на седьмой день.

Список "оранжевых" стран, которые посещать пока разрешено, но по возвращении из которых требуется карантин в том числе для привитых и переболевших: ОАЭ, Сейшельские острова, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Колумбия, Коста-Рика, Уганда, Монголия, Мьянма, Фиджи, Панама, Камбоджа, Кения, Либерия. Великобритания, Грузия, Кипр и Турция пока тоже "оранжевые", но через неделю станут "красными".

Список "желтых" стран, которые не рекомендованы к посещению: Уругвай, Багамы, Сальвадор, Ангола, Эсватини (бывший Свазиленд), Эквадор, Эритрея, Армения, Эфиопия, Ботсвана, Боливия, Бахрейн, Белиз, Французская Гвиана, Филиппины, Доминиканская республика, Нидерланды, Центральная Африканская республика, Венесуэла, Танзания, Греция, Иордания, Лесото, Мозамбик, Малави, Мальдивы, Египет, Марокко, Непал, Сьерра-Леоне, Сенегал, Шри-Ланка, Португалия, Перу, Куба, Казахстан, Катар, Камерун, Руанда, Таиланд.

Напомним, по возвращении из "желтых" и "зеленых" стран все, в том числе привитые и переболевшие, должны находиться на карантине до получения отрицательного теста на коронавирус, сделанного в "Бен-Гурионе" (максимум 24 часа).

Решение о расширении списка "красных" и "оранжевых" стран было утверждено накануне вечером на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. При этом обсуждался вариант введения более простой градации: страны, разрешенные и запрещенные к посещению.

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