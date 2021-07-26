ВВС Израиля нанесли удары по позициям радикальных группировок в секторе Газа

Израильская авиация подвергла бомбардировке позиции радикальных организаций в секторе Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила палестинская радиостанция Saut Al-Aqsa.

По ее данным, налетам подверглись расположения группировок, связанных с отрядами так называемого палестинского сопротивления в районе городов Хан-Юнис и Газа. О жертвах и разрушениях не сообщается.