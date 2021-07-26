Армия Израиля подтвердила удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа

Израильские истребители нанесли в ночь на понедельник удар по военной базе движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой в сторону еврейского государства с целью поджогов. Об этом сообщила в понедельник армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по военной базе ХАМАС, используемой для террористической деятельности. Удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров с целью поджогов в направлении израильской территории", - говорится в заявлении. Военные отметили, что "база [ХАМАС] размещалась рядом с гражданскими объектами в секторе Газа, включая школу". "Армия обороны Израиля продолжит решительно противодействовать попыткам террора со стороны сектора Газа", - добавили в пресс-службе.