Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились

Банк Израиля сообщает, что во вторник, 27 июля, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,306% и составил 3,254 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,158% и составил 3,843 шекеля за €1.