Коронавирус в Израиле: Более 14 тысяч зараженных, около 150 из них в тяжелом состоянии

Утром в среду, 28 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 865877 зараженных (+2197 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 27 и 28 июля; в отчете минздрава при этом указано, что со вчерашнего дня выявлено 2260 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 14365 (+1218) человек.

6460 (0) заболевших COVID-19 умерли.

845052(+980) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 105918 тестов. В 2,38% случаев выявлялся коронавирус.

258 заболевших в больницах, 31 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях. Состояние 153 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 35 из них в критическом состоянии, 28 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,33.

Один город Кирьят-Малахи имеет статус "красного". "Оранжевые" города: Бат-Ям, Нагария, Нетивот, Кирьят-Гат, Хадера, Пардес Хана, Холон, Рамат-Ган, Акко, Нетания, Тель-Авив-Яффо, Лод, Беэр-Шева, Эйлат, Ор Йегуда, Реховот, Беэр-Яаков, Нес Циона, Кирьят-Бялик, Явне, Ришон ле-Цион. "Желтые" города: Рамат а-Шарон, Афула, Сдерот, Ашкелон, Од а-Шарон, Герцлия, Петах-Тиква, Кирьят-Оно, Раанана, Рамле, Кирьят-Ям, Кирьят-Моцкин, Хайфа, Бней-Брак, Гиватаим, Кфар-Саба, Модиин, Йехуд, Кармиэль, Тверия, Ашдод, Рош а-Айн, Ариэль. Отметим, что минздрав не вводит никаких дифференцированных карантинных мер для тех или иных населенных пунктов в зависимости от эпидемиологической ситуации, продолжая полагаться на вакцинацию.

На этом фоне в течение последней недели число тяжелобольных заметно возросло (более чем в 2 раза). Ранее минздрав прогнозировал, что к 1 августа число тяжелобольных COVID-19 достигнет 100 человек, но их уже сегодня 138.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 6-7% – старше 70 лет. При этом более 60% тяжелобольных старше 70 лет.