В Израиле вступили в силу требования "зеленого стандарта"

Утром 29 июля вступило в силу возвращение "зеленого стандарта" на мероприятиях с участием более ста человек, вне зависимости от того, проводятся они в помещении или на улице, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

"Зеленый стандарт" становится вновь актуальным в тренажерных залах, в ресторанах, в столовых, в парках развлечений, в синагогах, при организации спортивных и культурных мероприятий.

При текущем уровне заболеваемости, "зеленый стандарт" не является обязательным на мероприятии с участием менее ста человек.

"Зеленый стандарт" требует от участника предъявить сертификат о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе. При отсутствии перечисленных справок лица старше 12 лет должны предъявить отрицательный тест на коронавирус. В соответствии с решением кабинета, дети до 12 лет в настоящий момент освобождены от необходимости делать тест для того, чтобы посетить детское мероприятие или кинотеатр.

Дети должны делать проверку только для участия в мероприятиях с участием более ста человек в соответствии со "знаком торжеств". Напомним, "знак торжеств" требуется в клубах, залах торжеств и на конференциях с угощением.

Согласно решению кабинета, с 8 августа государство прекратит оплачивать тесты на коронавирус для предъявления на входе в различные учреждения. Тесты должны будут оплачивать сами проверяющиеся. Исключение будет сделано для лиц, которым по медицинским показаниям запрещена вакцинация, а также для детей младше 12 лет.