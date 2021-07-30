Израиль запретил выезд из страны в Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию

Великобритания, Грузия, Кипр и Турция пополнили 30 июля список стран, запрещенных для посещения израильтянами без разрешения специальной госкомиссии. Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эти страны теперь определены на сайте Минздрава как "пункты назначения с максимальным риском" заражения коронавирусом.

"Выезд из Израиля в пункт назначения с максимальным уровнем риска запрещен для граждан и жителей Израиля и может быть осуществлен только с разрешения комиссии по исключениям. Пассажиры, прибывающие из такого пункта назначения, включая обладателей израильских свидетельств о вакцинации или выздоровлении, обязаны находиться на карантине в соответствии с указаниями министерства здравоохранения", - говорится в пояснении министерства.