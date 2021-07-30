В Израиле подорожает бензин
В Израиле в ночь на 1 августа стоимость литра бензина с октановым числом 95 вырастет на 5 агорот до 6,36 шекеля при самообслуживании. Стоимость обслуживания останется неизменной – 21 агора за литр, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Это девятое подряд подорожание бензина происходит на фоне роста цен на нефть на мировых рынках. В общей сложности за 9 месяцев литр бензина подорожал на 1,03 шекеля, а с мая 2020 года, на который пришелся пик кризиса на рынке нефти, подорожание составило 1,57 шекеля.
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