Израильский беспилотник нанес удары по северной части сектора Газа
Израильский беспилотный летательный аппарат нанес удары по северным районам сектора Газа. Об этом сообщило в ночь на субботу палестинское агентство WAFA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, как минимум два ракетных снаряда упали на территории, используемые в качестве фермерских угодий, близ города Бейт-Лахия, что привело к материальному ущербу. О жертвах или раненых информации не поступало.
Ранее самолеты ВВС еврейского государства осуществляли налеты на Газу вечером 25 июля, 3 июля, в ночь на 2 июля, в ночь на 16 июня, а также вечером 18 июня. Тогда удары были нанесены, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла движения ХАМАС, контролирующего сектор.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Дополнительная пожарно-спасательная группа из Азербайджана приземлится сегодня в турецком аэропорту Даламан – Чавушоглу
Состоялось заседание Госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств (ФОТО)
Серебряный медалист Олимпиады в Токио Рафаэль Агаев: В любом случае я считаю себя №1 в мире каратэ (ФОТО)
Наши LED-решения позволяют выращивать сельскохозяйственные культуры без естественного освещения – вице-президент Signify
Министерство энергетики Казахстана инициирует внесение изменений в Кодекс «О недрах и недропользовании»
Названо число автобусных маршрутов в Баку с системой безналичной оплаты проезда посредством BakıKart
Китай будет основным бенефициаром узбекско-туркменского проекта по выходу на новые рынки через Южный Кавказ – американский эксперт
Следует подумать о снижении возрастной планки для вакцинации в Азербайджане – глава парламентского комитета
Участие азербайджанских гимнастов в летних Олимпийских играх-2020 - большое и значимое событие - Рафиг Бейбутов
Вручены дипломы четвертым выпускникам программы двойного диплома UNEC и университета Монпелье (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии капитально реконструированной 110/35/6-киловольтной подстанции "Сураханы" (ФОТО)
Еще одна группа участников Отечественной войны Азербайджана обеспечена высокотехнологичными протезами (ФОТО)
Обнародован срок планируемого завершения строительства азербайджанского участка Зангезурского коридора
Министр обороны Азербайджана встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО)