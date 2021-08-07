Израильский беспилотник нанес удары по северной части сектора Газа

Израильский беспилотный летательный аппарат нанес удары по северным районам сектора Газа. Об этом сообщило в ночь на субботу палестинское агентство WAFA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, как минимум два ракетных снаряда упали на территории, используемые в качестве фермерских угодий, близ города Бейт-Лахия, что привело к материальному ущербу. О жертвах или раненых информации не поступало.

Ранее самолеты ВВС еврейского государства осуществляли налеты на Газу вечером 25 июля, 3 июля, в ночь на 2 июля, в ночь на 16 июня, а также вечером 18 июня. Тогда удары были нанесены, в частности, по тренировочным лагерям боевого крыла движения ХАМАС, контролирующего сектор.