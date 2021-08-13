В Израиле предложили понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса

Экспертная комиссия Министерства здравоохранения Израиля приняла в ночь на пятницу решение рекомендовать гендиректору Минздрава понизить минимальный возраст для вакцинации третьей дозой прививки от коронавируса американской компании Pfizer до 50 лет. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Экспертная комиссия по вакцинации и борьбе с пандемией собралась в четверг вечером для обсуждения распространения рекомендации по введению третьей дозы прививки на дополнительные группы населения. Подавляющим большинством голосов участники заседания рекомендовали распространить рекомендацию по вакцинации третьей дозой на лиц в возрасте от 50 лет и старше, медицинских работников, пациентов с факторами риска, заключенных и надзирателей тюрем", - говорится в заявлении. "Рекомендация была направлена генеральному директору Минздрава", - добавили в пресс-службе, отметив, что, "как ожидается, он утвердит [предложенное] положение".