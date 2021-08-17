Коронавирус в Израиле: более 55 тысяч зараженных, за сутки умерли 26 больных COVID-19

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в Израиле было выявлено 951226 зараженных (+8987 за сутки), передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

При этом в настоящий момент заражены 55323 (+5267 за сутки) человек.

6694 (+26 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

889209 (+3694 за сутки) человек выздоровели.

За последние сутки проведены 152604 тестов. В 6,20% случаев выявлялся коронавирус.

926 заболевших в больницах, 114 в специальных отелях, остальные выздоравливают в домашних условиях.

Состояние 559 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 130 из них в критическом состоянии, 89 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,27.