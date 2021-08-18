Премьер Израиля встретится с президентом США в Вашингтоне 26 августа

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетит Вашингтон, где 26 августа встретится с президентом США Джо Байденом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент и премьер-министр Беннет обсудят критически важные вопросы, связанные с региональной и глобальной безопасностью", - отмечается в тексте.

В сообщении также говорится, что этот визит подчеркнет "непоколебимую приверженность безопасности Израиля со стороны США".