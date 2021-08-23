Учебный год в Израиле начнется 1 сентября

В ночь на понедельник, 23 августа, завершилось заседание кабинета министров Израиля по борьбе с коронавирусом, посвященное началу нового учебного года, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

По итогам обсуждения было принято решение о начале учебного года 1 сентября, несмотря на большое число зараженных коронавирусом. Это решение касается не только средней и старшей школы, но и начальных классов.

Школам будет разрешено проводить вакцинацию в учебные часы с согласия родителей, несмотря на возражения министра просвещения Ифат Шаша-Битон.

Кроме того, кабинет министров постановил, что в "красных" населенных пунктах 8-12 классы, в которых вакцинированы менее 70% учеников, должны будут перейти на дистанционное обучение.

В школьных помещениях должны будут соблюдаться стандартные меры предосторожности: обязательная защитная маска у каждого и "социальная дистанция".

Правительство рассчитывает на то, что проведение ревакцинации среди взрослых позволит снизить заболеваемость среди детей. Ставка также делается на экспресс-тесты и ответственность граждан.