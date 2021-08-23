Коронавирус в Израиле: Около 68 тысяч зараженных, за сутки умерли 48 больных COVID-19

Утром в понедельник, 23 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, темпы распространения эпидемии за последние сутки снизились, хотя число смертей от COVID-19 стало рекордным для последних недель.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 994615 зараженных (+6605 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 23 и 22 августа; в отчете минздрава указано, что со вчерашнего дня выявлено 6467 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 67801 человек (-808 за сутки, впервые за последние недели текущее число зараженных снизилось).

6830 заболевших COVID-19 умерли (+48 за сутки). Это рекордный показатель за последние недели.

919984 человек выздоровели (+7365 за сутки).

За последние сутки проведены 107813 тестов. В 6,31% случаев выявлялся коронавирус.

1142 заболевших в больницах, 144 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 670 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 162 из них в критическом состоянии, 108 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,14.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 12% – старше 60 лет. При этом 77% тяжелобольных старше 60 лет.