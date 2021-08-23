Минздрав Израиля рекомендует ужесточить ограничения при проведении мероприятий в помещении и на улице
На заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц рекомендовал ужесточить правила, касающиеся проведения массовых мероприятий, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Специалисты минздрава предлагают сократить количество людей на мероприятиях, проходящих на улице, до 500 человек, и до 400 - в помещении.
Заседание кабинета, проходящее вечером 22 августа, посвящено планам по открытию учебного года.
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что кабинет обсудит предложение открыть учебный год 1 сентября при условии, что вакцинация подростков будет проходить в стенах учебных заведений (против этого возражала министр просвещения Ифат Шаша-Битон).
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