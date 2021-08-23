Опубликованы данные минздрава Израиля по заболеваемости коронавирусом после третьей дозы прививки

Телеканал "Кешет-12" опубликовал данные минздрава Израиля, касающиеся заболеваемости коронавирусом среди лиц, получивших третью, бустерную дозу, прививки, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Из 1100000 израильтян, сделавших третью прививку, коронавирус был выявлен у 2790 человек (0,2% от всех привившихся бустерной дозой).

187 человек (0,01%) попали с коронавирусом в больницу. У 88 человек (0,008%) болезнь протекала в тяжелой форме.

По данным министерства здравоохранения за 19 августа, менее 15 человек, сделавших третью прививку, скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

В минздраве отмечают, что эти данные свидетельствуют о высокой эффективности прививки, полученной в трех дозах. Однако специалисты также напоминают, что ни одна прививка не может на 100% защитить от заражения.