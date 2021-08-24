Израильские ВВС нанесли удары по позициям палестинских группировок в Газе

Израильская авиация подвергла в понедельник ударам несколько объектов так называемого палестинского сопротивления в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, налетам подверглись несколько позиций группировок в районе города Хан-Юнис в южной части прибрежного палестинского анклава. В частности, пять ракет было выпущено беспилотниками по опорному пункту сопротивления Эль-Кадисия. О последствиях этих бомбардировок информации пока не поступало.