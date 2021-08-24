Доставка посылок в Израиль задерживается из-за вспышки коронавируса в компании по сортировке почты
Несколько десятков работников компании "Маман", одной из двух компаний, отвечающих в Израиле за сортировку почты, доставляемой в аэропорт имени Бен-Гуриона из-за границы, заразились коронавирусом или находятся в изоляции из-за контакта с больными, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
В результате на принадлежащем компании грузовом терминале скопилось значительное количество посылок, особенно с американских и европейских сайтов, таких как Amazon и Asos, доставляемы в Израиль самолетами авиакомпаний "Эль-Аль" и American Airlines.
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