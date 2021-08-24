Коронавирус в Израиле: Более миллиона зараженных с начала эпидемии

Утром во вторник, 24 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1005511 зараженных (+10896 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 24 и 23 августа; в отчете минздрава указано, что со вчерашнего дня выявлено 9831 зараженных).

Израиль на 35-м месте в мире по абсолютному числу зараженных коронавирусом с начала эпидемии и на 22-м месте в мире по отношению числа зараженных к численности населения.

При этом в настоящий момент заражены 72572 человек (+4771 за сутки; вчера минздрав уведомлял, что впервые за последние недели текущее число зараженных снизилось, но эти данные, очевидно, были ошибочными).

6864 заболевших COVID-19 умерли (+34 за сутки).

926075 человек выздоровели (+6091 за сутки).

За последние сутки проведены 157994 тестов. В 6,63% случаев выявлялся коронавирус.

1094 (-48) заболевших в больницах, 161 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 664 (-6) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 162 из них в критическом состоянии, 117 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,19.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 12% – старше 60 лет. При этом 77% тяжелобольных старше 60 лет.