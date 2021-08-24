Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений
Монетарная комиссия Банка Израиля сообщила о принятии решения оставить межбанковскую учетную ставку без изменений на уровне 0,1%, как и прогнозировали аналитики, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Решение не повышать учетную ставку было принято, несмотря на рост инфляции, поскольку в центробанке рассматривают его как временное явление.
Коммюнике Банка Израиля не содержало на этот раз ни корректировки экономических прогнозов, ни какой-либо информации о планах по закупке валюты для ослабления курса шекеля.
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