Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений

Монетарная комиссия Банка Израиля сообщила о принятии решения оставить межбанковскую учетную ставку без изменений на уровне 0,1%, как и прогнозировали аналитики, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Решение не повышать учетную ставку было принято, несмотря на рост инфляции, поскольку в центробанке рассматривают его как временное явление.

Коммюнике Банка Израиля не содержало на этот раз ни корректировки экономических прогнозов, ни какой-либо информации о планах по закупке валюты для ослабления курса шекеля.