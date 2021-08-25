Коронавирус в Израиле: Около 78 тысяч зараженных, за сутки умерли 16 больных COVID-19

Утром в среду, 25 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1015043 зараженных (+9532 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 25 и 24 августа; в отчете минздрава указано, что со вчерашнего дня выявлено 9891 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 77956 человек (+5384 за сутки).

6880 заболевших COVID-19 умерли (+16 за сутки).

930207 человек выздоровели (+4132 за сутки).

За последние сутки проведены 155351 тестов. В 6,69% случаев выявлялся коронавирус.

1118 (+24) заболевших в больницах, 173 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 692 (+28) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 172 из них в критическом состоянии, 129 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,15.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 39% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 12% – старше 60 лет. При этом 77% тяжелобольных старше 60 лет.