Банк Израиля потребовал от банков и кредитных компаний данные по всем операциям клиентов за последние пять лет

Руководитель канцелярии председателя Банка Израиля доктор Голан Бенита разослал банкам и компаниям кредитных карт циркуляр с требованием предоставить до конца 2021 года данные по всем операциям их клиентов за последние пять лет, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Изначально было озвучено требование предоставить данные за семь лет, однако это оказалось невозможно, поскольку не все структуры хранят информацию за такой период времени.

Банк Израиля запросил идентифицируемую информацию по каждому клиенту по кредитным картам, банковским переводам, операциям с чеками и с наличными на максимально подробном уровне.

Информация центробанку нужна для исследования и создания базы для прогнозов на будущее, поэтому после получения и сопоставления данных из всех источников данные будут анонимизированы, а по окончании исследования база данных будет удалена. Однако специалисты в сфере кибербезопасности предупреждают, что, во-первых, времени между получением и анонимизацией информации пройдет достаточно, чтобы произошла утечка информации, а во-вторых, предполагаемый уровень анонимизации не делает невозможной опцию восстановления исходных данных.