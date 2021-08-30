Коронавирус в Израиле: Около 80 тысяч зараженных, за сутки умерли 32 больных COVID-19

Утром в понедельник, 30 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1055836 зараженных (+9088 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 30 и 29 августа; в отчете минздрава указано, что со вчерашнего дня выявлено 6576 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 79625 человек (-954 за сутки).

6990 (+32 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

969221 человек выздоровели (+10010 за сутки).

За последние сутки проведены 91051 тестов. В 7,81% случаев выявлялся коронавирус.

1145 (-30) заболевших в больницах, 175 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 731 (+5) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 201 из них в критическом состоянии, 160 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,1.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% – старше 60 лет. При этом 75% тяжелобольных старше 60 лет. Среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных в 15 раз больше, чем тех, кто вакцинирован полностью.