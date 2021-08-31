Потребление электроэнергии в Израиле выросло на 10%
Электрическая компания сообщила, что летом 2021 года потребление электроэнергии в Израиле возросло на 10% по сравнению с летним периодом 2020 года, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
В июле-августе 2021 года потребление составило 16253 мегаватта электроэнергии, а в июле-августе 2020 года – 14781.
Рост потребления за пять последних лет составил 18,5%. В июле-августе 2016 года этот показатель составлял 14707 мегаватта.
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