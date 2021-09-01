Отменен запланированный арабо-израильский саммит

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет должен были принять участие в четырехстороннем саммите, который планировалось провести в Шарм-аш-Шейхе, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В конференции также должны были принять участие президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла Второй и председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас.

Однако в конечном счете было принято решение провести встречу на высшем уровне без участия Израиля, чтобы выработать единый подход в отношении инициативы американской администрации о возобновлении мирного процесса. Этот саммит должен пройти в Каире 2 сентября.