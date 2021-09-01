Израиль вводит послабления для жителей Газы

Правительство Израиля приняло решение о смягчении режима блокады сектора Газы. Зона рыболовства у побережья сектора увеличена до 15 морских миль, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

КПП "Керем Шалом", служащий для доставки в Газу грузов, начнет работу в полном объеме. 5000 торговцев из сектора получат разрешение на въезд в Израиль через КПП "Эрез". Условием этого станет полная вакцинация.

На пять миллионов кубометров будут увеличены поставки в сектор воды.