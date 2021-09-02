25% населения Израиля получили третью "бустерную" прививку против коронавируса

По данным минздрава Израиля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5989999 человек (64% населения страны, 88% взрослого населения), вторую дозу – 5490297 человек (59% населения страны, 81% взрослого населения). 2301792 человек привиты третьей дозой (25% населения страны, 34% взрослого населения), передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В возрастной категории 90+ первую дозу вакцины получили 94% граждан, вакцинированы двумя дозами 91%, тремя дозами – 72%, в категории 80-89 – 95%/92%/77%, 70-79 – 96%/94%/81%, 60-69 – 92%/88%/67%, 50-59 – 91%/86%/51%, 40-49 – 88%/82%/35%, 30-39 – 85%/79%/20%, 20-29 – 81%/73%/9%, 16-19 – 82%/70%/4%, 12-15 – 48%/32%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации против коронавируса. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Отметим, что "бустерная" прививка утверждена для граждан получивших первые две дозы вакцины, которые не были заражены коронавирусом. Гражданам, перенесшим коронавирус, следует уточнить в больничной кассе, могут ли они получить прививку (ответ зависит от того, когда была перенесена болезнь, получал ли ранее этот человек одну или две дозы вакцины, и от других факторов).

23 августа министр здравоохранения Ницан Горовиц объявил о начале кампании "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

Ресурс OurWorldInData публикует данные по темпам вакцинации в различных странах. По числу вакцинированных по отношению к численности населения Израиль остается одним из мировых лидеров.