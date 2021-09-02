Коронавирус в Израиле: Более 90 тысяч зараженных, но число тяжелобольных снижается

Утром в четверг, 2 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Утром 1 сентября отчет не публиковался, поэтому сравнение со вчерашними данными невозможно, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1088630 зараженных.

При этом в настоящий момент заражены 90058 человек. Это новый антирекорд за все время эпидемии.

7090 заболевших COVID-19 умерли.

991482 человек выздоровели.

За последние сутки проведены 148924 тестов. В 7,92% случаев выявлялся коронавирус.

1109 заболевших в больницах, 165 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 666 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 208 из них в критическом состоянии, 149 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Отметим, что в течение последних дней наблюдается постепенное снижение числа тяжелобольных.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 1,09.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 9% – старше 60 лет. При этом 76% тяжелобольных старше 60 лет.

Абсолютное большинство людей старше 60 лет уже вакцинированы, а потому процент тяжелобольных среди них гораздо ниже. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 270/100 тысяч, тяжелобольных и получивших одну прививку – 41/100 тысяч, тяжелобольных и привитых полностью – 17/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных – 209, полностью вакцинированных – 222.