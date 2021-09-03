45% зараженных коронавирусом в Израиле - учащиеся образовательных учреждений

По данным на 3 сентября, в настоящее время в Израиле 41590 учащихся заражены коронавирусом (в целом по стране зараженных сейчас 91936 человек. То есть учащихся среди зараженных 45%, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Еще 62130 учащихся находятся в вынужденной изоляции.

Таким образом, более 100 тысяч учащихся сейчас болеют или учатся из дома.

При тестировании среди учащихся примерно в 12% случаев выявляется коронавирус. Хотя в среднем по стране этот показатель – 8,43%.