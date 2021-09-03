Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара снизился, курс евро возрос
Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 3 сентября, валютные торги завершились снижением курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Курс доллара опустился на 0,125% и составил 3,204 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,134% и составил 3,807 шекеля за €1.
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