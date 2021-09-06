Валютные резервы Банка Израиля превысили 205 миллиардов долларов
Согласно отчету Банка Израиля, в августе 2021 года валютные резервы страны выросли на 4,22 миллиарда долларов и составили 205,9 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Соотношение валютных резервов к внутреннему валовому продукту страны составило 46,8%.
В этом месяце одной из основных причин роста валютных резервов стала не закупка валюты центробанком, а выделение Израилю его доли в выплатах Международного валютного фонда. Поступления от МВФ составили 2,6 миллиарда долларов.
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