Валютные резервы Банка Израиля превысили 205 миллиардов долларов

Согласно отчету Банка Израиля, в августе 2021 года валютные резервы страны выросли на 4,22 миллиарда долларов и составили 205,9 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Соотношение валютных резервов к внутреннему валовому продукту страны составило 46,8%.

В этом месяце одной из основных причин роста валютных резервов стала не закупка валюты центробанком, а выделение Израилю его доли в выплатах Международного валютного фонда. Поступления от МВФ составили 2,6 миллиарда долларов.