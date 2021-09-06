В Израиле полагают, что через два месяца страна достигнет "коллективного иммунитета"
Специалисты минздрава полагают, что при сохранении в ближайшие недели нынешних темпов вакцинации и высокого уровня заболеваемости COVID-19 Израиль достигнет состояния, похожего на коллективный иммунитет через два месяца, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
По оценкам минздрава, в ближайшие недели коронавирусной инфекций переболеют десятки тысяч невакцинированных израильтян, включая детей до 12 лет, еще десятки тысяч человек сделают "бустерную" прививку.
Специалисты считают, что благодаря двум этим тенденциям через два месяца уровень заболеваемости в Израиле опустится до уровня, который предшествовал начале четвертой волны эпидемии.
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