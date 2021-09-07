Израильская авиация подвергла ударам несколько позиций палестинских группировок в Газе

Израильские ВВС нанесли в ночь на вторник удары по позициям палестинских группировок в различных районах сектора Газа. Об этом сообщает новостной портал Donia Al Watan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В частности, бомбардировкам подверглись несколько расположений сопротивления к западу и северу от города Хан-Юнис, расположенного в южной части прибрежного палестинского анклава. В налетах были задействованы как боевые самолеты, так и беспилотники. О жертвах или пострадавших в результате этих воздушных атак информации не поступало.

По данным палестинских источников, удары стали ответом на пуски радикалами из сектора в сторону Израиля шаров с зажигательной смесью. В последнее время их запуск с целью поджогов на территории еврейского государства стал обычной практикой. Со своей стороны израильская армия отвечает на подобные вылазки ударами по инфраструктуре действующих в Газе группировок, в том числе боевого крыла контролирующего его движения ХАМАС.