Впервые с июня индекс заражаемости в Израиле опустился ниже 1

В среду, 8 сентября, радиостанция "Кан Бет" передала, что впервые с июня индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) опустился ниже 1 и в настоящий момент составляет 0,95, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Отметим, что радиостанция ссылается на данные Национального штаба по борьбе с эпидемией, так как минздрав не обновлял данные на официальном сайте с 5 сентября.

По данным Национального штаба, во вторник, 7 сентября, было выявлено 6800 новых случаев заражения. При этом в течение дня было сделано 97 тысяч тестов, из которых 7% дали положительный результат.

Состояние 662 пациентов, находящихся на лечении в больницах, оценивается как тяжелое.

Отметим, что утром 8 сентября профессор Института Вейцмана Эран Сегаль в своем "твиттере" написал, что индекс заражаемости опустился ниже 1, при этом он отметил, что это произошло не за счет снижения количества проводимых тестов.