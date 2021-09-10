Коронавирус в Израиле: Около 80 тысяч зараженных, за сутки умерли 57 больных COVID-19

Утром в пятницу, 10 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1150625 зараженных (+9515 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 10 и 9 сентября; в отчете минздрава указано, что со вчерашнего дня выявлено 7813 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 79799 человек (-4766 за сутки).

7319 заболевших COVID-19 умерли (+57 за сутки).

1063507 человек выздоровели (+14224).

За последние сутки проведены 134778 тестов. В 6,31% случаев выявлялся коронавирус.

1069 (-51) заболевших в больницах, 165 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 672 (-1 за сутки, примерно 0,8% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 245 из них в критическом состоянии, 173 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО. Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных почти не менялось.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) снизился до 0,8.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 45% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 7% – старше 60 лет. При этом 71% тяжелобольных старше 60 лет.

144454 детей в системе образования находятся в карантине. Из них у 41816 учеников выявлена коронавирусная инфекция. В карантине также находятся 3757 членов педагогического состава детских садов и школ. У 2279 из них выявлен коронавирус.