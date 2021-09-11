В Израиле заявили, что из сектора Газа выпущена ракета

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером по израильской территории одну ракету, которая была перехвачена системой ПВО. Об этом проинформировала пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После срабатывания сирен воздушной тревоги на юге Израиля сообщаем, что одна ракета была выпущена из сектора Газа по израильской территории. Ее перехватила система ПВО "Железный купол", - говорится в заявлении военных. В пресс-службе указали, что сирены ПВО ранее прозвучали в региональном совете Эшколь, граничащем с палестинским анклавом. В предыдущий раз радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по территории еврейского государства в середине августа, она также была перехвачена с помощью "Железного купола".