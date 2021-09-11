Израильская полиция сообщила о задержании еще двух бежавших палестинских заключенных
Израильские полицейские заявили, что задержали еще двоих из шести палестинских заключенных, бежавших в понедельник из тюрьмы на севере страны. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее полиция поймала двух других беглецов, они не оказали сопротивления при задержании. На свободе остаются еще двое палестинцев.
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