Лидер Египта и премьер Израиля проводят встречу в Шарм-эш-Шейхе
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проводят в понедельник встречу в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщила канцелярия главы египетского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Основная тема переговоров - пути оживления мирного процесса на Ближнем Востоке.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
OperaFirst. Astrakhan 2021: азербайджанские музыканты с триумфом выступили с мировыми звездами (ВИДЕО, ФОТО)
ГТК Азербайджана распространил информацию в связи со взиманием таможенных пошлин с иранских грузовиков
Яркое звучание, драйв и энергия – музыканты из Турции и Люксембурга исполняют джаз в Баку (ВИДЕО/ФОТО)
В первом полугодии 2021 года выросла доля атак шпионского ПО и вредоносных скриптов на компьютеры АСУ ТП
А.Керимов: «Для PASHA Bank очень важно вносить свой вклад в развитие общества, экономики и здоровой конкурентной среды»
Мы можем достичь очередных успехов в азербайджанском спорте благодаря сильной управленческой системе и профессиональной команде - Фарид Гайыбов
Мировой рынок нефти может рассчитывать на дополнительное предложение и стабильные цены - вице-президент Wood Mackenzie