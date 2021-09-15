Банк Израиля: Комиссию за досрочное погашение ипотеки можно взимать только один раз
Отдел инспекции банков в Банке Израиля издал циркуляр, согласно которому ипотечный банк имеет право взимать только одну комиссию за досрочное погашение ипотеки, даже если она состоит из нескольких ссуд, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Следует отметить, что речь идет о комиссии за операцию в размере около 60 шекелей, а не о комиссии за дисконтирование, которая также взимается при досрочном погашении ссуды и размер которой зависит от размера погашаемой досрочно ссуды.
Циркуляр был издан в связи с иском о чрезмерном взимании комиссионных, поданном в суд против банков "Апоалим", "Леуми" и "Бейнлеуми".
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