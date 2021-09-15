Коронавирус в Израиле: Более 84 тысяч зараженных, 650 в тяжелом состоянии

Утром в среду, 15 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 14 сентября невозможно, так как утром во вторник из-за технических проблем данные не публиковались, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1197689 зараженных.

При этом в настоящий момент заражены 84098 человек. (В последние дни этот показатель снова растет.)

7444 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 175395 тестов. В 5,95% случаев выявлялся коронавирус.

1090 заболевших в больницах, 122 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 650 пациентов оценивается врачами как тяжелое (0,8% от текущего числа зараженных), 236 из них в критическом состоянии, 172 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) вырос до 1,06.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 47% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 6% – старше 60 лет. При этом 69% тяжелобольных старше 60 лет.