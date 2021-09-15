Израильский стартап вышел на NASDAQ с ценником 8,5 миллиардов долларов

Израильский стартап Pagaya, действующий в секторе финансовых технологий, подписала договор о своем поглощении СПАК-компанией EJFE с целью выхода на нью-йоркскую биржу высоких технологий NASDAQ, исходя из стоимости компании в 8,5 миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В рамках сделки компания получит 488 миллионов долларов. Переговоры по сделке вел банк JP Morgan.

Pagaya была создана в 2016 году Галем Крувинером, Авиталем Пардо и Яхавом Юлзери. Разработанная компанией технология помогает кредитным компаниям улучшать показатели путем более точной и эффективной оценки рисков. Среди клиентов компании – множество крупных банков и большинство кредитных платформ, действующих в интернете.

Штат компании – 350 человек, из которых 250 – в Израиле. За время своего существования компания мобилизовала 146 миллионов долларов.