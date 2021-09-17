Коронавирус в Израиле: Более 83 тысяч зараженных, около 660 в тяжелом состоянии

Утром в пятницу, 17 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 16 сентября невозможно, так как утром в четверг (Йом Кипур) данные не публиковались, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1209628 зараженных.

При этом в настоящий момент заражены 83497 человек.

7465 заболевших COVID-19 умерли.

1118666 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 54984 тестов. В 6,33% случаев выявлялся коронавирус.

1097 заболевших в больницах, 122 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 658 пациентов оценивается врачами как тяжелое (0,8% от текущего числа зараженных; число тяжелобольных не сокращается), 233 из них в критическом состоянии, 182 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Среди тяжелобольных 13 беременных женщин (все непривитые).

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) вырос до 1,05.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 47% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 6% – старше 60 лет. При этом 69% тяжелобольных старше 60 лет.