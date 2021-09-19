Армия Израиля задержала последних двух бежавших палестинских заключенных
Армия обороны Израиля сообщила о задержании последних двух палестинских заключенных, бежавших в начале сентября из тюрьмы на севере страны. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье на сайте израильской армии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В ходе совместной операции Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и полиции в городе Дженин были задержаны двое <...> сбежавших из тюрьмы", - говорится в тексте.
В настоящее время заключенных допрашивают сотрудники службы безопасности.
6 сентября из тюрьмы на севере Израиля совершили побег шестеро палестинских заключенных, осужденных на длительные сроки за причастность к террористической деятельности.
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