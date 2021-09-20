Коронавирус в Израиле: Почти 6500 новых зараженных, более 700 в тяжелом состоянии

Утром в понедельник, 20 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1231660 зараженных (+6456 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 76541 человек. 7541 заболевших COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 133055 тестов. В 5,17% случаев выявлялся коронавирус.

1109 заболевших в больницах, 148 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 714 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 250 из них в критическом состоянии, 194 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) составляет 0,92.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 47% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 6% – старше 60 лет. При этом 70% тяжелобольных старше 60 лет.