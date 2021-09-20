Израиль и Швеция объявили о нормализации отношений на уровне министерств иностранных дел

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид дважды за последние дни провел телефонные разговоры со своей шведской коллегой Анн Линде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По результатам разговоров министров и дополнительных согласований на более низком уровне дипломатические ведомства объявили о нормализации отношений между странами на уровне МИД.

Напомним, что министр иностранных дел Швеции в 2014 году Маргот Воллстрем была объявлена в Израиле персоной нон-грата, но и после ее отставки Израиль отказывался принимать шведских министров иностранных дел, несмотря на официальные запросы.