Коронавирус в Израиле: число тяжелобольных растет, в основном среди непривитых

Утром в среду, 22 сентября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Сравнение с данными за 21 сентября невозможно, так как во вторник в это время данные не публиковались, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1244580 зараженных.

При этом в настоящий момент заражены 74898 человек.

7582 заболевших COVID-19 умерли.

1162100 выздоровели после заражения коронавирусом.

За последние сутки проведены 108797 тестов. В 4,7% случаев выявлялся коронавирус.

1123 заболевших в больницах, 148 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 723 пациентов оценивается врачами как тяжелое (0,9% от текущего числа зараженных; число тяжелобольных в течение последней недели не только не сократилось, но даже выросло), 251 из них в критическом состоянии, 172 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,83.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 52% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 64% тяжелобольных старше 60 лет.