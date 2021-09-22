Израиль уведомил Египет о готовности к продвижению сделки по "обмену пленными" с ХАМАС
В среду, 22 сентября, израильский государственный телеканал "Кан" сообщил о прогрессе на переговорах о сделке по "обмену пленными" между Израилем и ХАМАСом при посредничестве Египта. Стало известно, что Каир получил "неожиданные и беспрецедентные сообщения из Израиля", позволяющие продвинуть эту сделку, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
По словам египетских источников, "израильские официальные лица заявили египетскому посреднику по телефону, что пришло время забрать израильтян и их останки из Газы".
Источники сообщили, что израильские официальные лица проинформировали египетского посредника "о возможности проведения специальных заседаний для обсуждения сделки по "обмену пленными" в целом и условий, выдвигаемых ХАМАСом".
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